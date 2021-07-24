Delta變種病毒肆虐全球，亞洲東南亞地區疫情擴大，點燃市場對原物料短缺隱憂，進而引發爭相搶購潮，近幾天倫敦交易所三個月交付的錫價狂飆，漲至每噸約3萬4000美元的價位，創下歷史新高。

《華爾街日報》報導，隨著新冠變種病毒Delta病毒株於亞洲擴散，進而導致經濟停擺和跨境限制的實施，馬來西亞、印尼、緬甸和盧旺達等錫主要生產國病例激增，交易員預估錫金屬將供不應求，這也引發市場對錫短缺的隱憂，推升錫價大幅飆升。

錫為一種用於生產焊料的金屬，用於將晶片連接到電路板的溶化金屬，隨著疫情爆發以來，電子消費產品需求激增，帶動晶片需求一同勁揚，錫金屬的需求也大幅上升；部分投資者推測，隨著再生能源和5G技術的普及率上升，錫和銅等工業用金屬的消費量，預料將於未來幾年上升。

此外，氣候問題亦是導致供應瓶頸的一項因素，大陸近期遭遇連日豪雨，其作為世界上最大的錫生產國，其中又以雲南為重要生產地，供給和需求的變動對錫價波動具有相當大的影響力，

ED&F Man Capital Markets金屬顧問Edward Mei表示，你需要向4家供應商訂購錫金属，並期望其中一家能準時交貨，但若是貨延誤了，迫使他到別的地方進貨，那賣給他的人就會拉抬他的價格。