《正常發揮》

國內本土疫情升溫，自5月19日起全國疫情警戒升為「三級警戒」，並四度延到7月26日。近期本土疫情趨緩，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，7月27日起至8月9日調降為二級警戒，外出除餐飲外，全程仍須配戴口罩。前民進黨立委郭正亮表示，陳時中的解封邏輯，還是要戴上口罩，那就不是二級警戒。

郭正亮23日在中天政論節目《正常發揮》中表示，三級警戒是全程載口罩，如果沒有載口罩要處罰。現在要降至二級警戒，忍不住要批評陳時中，為什麼要全程載口罩，照二級警戒的規定，只要保持安全距離就好，走在街上並不用戴口罩。

郭正亮接著表示，二級警戒，是如果不小心闖入某個稍微密集一點的地方，比如市場，就有人會柔性勸導要戴口罩。而三級警戒是不戴口罩就立刻開罰單，但現在二級警戒卻還是要開罰單，而且他們並沒有解除開罰單的權力，這個邏輯是什麼？

郭正亮舉例表示，前立委沈富雄每天去小巨蛋晨操，因為現在是三級，所以他每次跑步都受不了，就把口罩拉下來，旁邊立刻就有一個巡視員說戴上口罩，不然要開罰單，他就不得不戴上。沈富雄認為整個小巨蛋就只有10幾個人，每個人距離都非常遠，跑步為什麼要戴口罩？郭正亮對此指出，如果照陳時中的解封邏輯，還是要戴上口罩，那就不是二級警戒。