每個數字都帶有特殊的能量密碼，數字在生活中隨處可見，包含生日、身分證字號、手機號碼等，善用這些密碼就能精準預測能量！本週沈嶸老師要用神奇的數字占卜，帶大家看看「如何幫助自己形象提升」，形象提升非常重要，除了有助於帶動你的財富、事業和感情，甚至在危機時刻還能助你化險為夷。沈嶸老師將數字能量獨家結合神準通靈，有別於一般坊間的理論分析，帶你一窺數字密碼的奧秘。

【選擇指引】

請集中思緒，靜下心，專注的默唸問題：「近期該如何增加我的現金流？」再依照第一直覺，選擇你最有感應的數字。請務必靜心專注，才能得到最精準的解答。

憑第一直覺選擇一組數字。

選好了就馬上來看答案吧！

選擇數字「940」：重新分配支出

選擇數字940，代表不論你過去的消費習慣如何，從現在開始必須審慎衡量自己的開支分配，有可能你原先預留的費用，會被臨時需要的支出所佔用，讓你錢花得很心慌，付完所有該繳的帳單，你剩餘能運用的金錢已經不多了，導致你常節儉度日到下個發薪日或金錢入帳的日子。因此，你需要減少一些不必要的花費，將支出重新洗牌分配，這裡並非是要你對自己的每一筆消費斤斤計較，而是要依照自己的能力，做適當的「比例調配」。當你開始規劃消費的分配後，你會發現自己有多餘的錢，讓你再拿去做其他的運用，不用再總是用節儉或苛待自己來省錢。

沈嶸老師的提點：我經常告訴大家不要害怕花錢，或是為了多存一些錢，而過節儉的日子，反而要將專注力放在「開源」上，金錢能量才會源源不絕的湧入到你身上。「節流」不是節儉，而是將錢花在對的人事物上，錢要花得值得，才能創造更大的價值。

選擇數字「832」：開發個人副業

選擇數字832，代表你在本業上的收入已達穩定狀態很長一段時間，很難再有新的突破或進展，若你是上班族，代表你現在的薪水已經是現任職位的頂峰，除非升職，否則難有加薪機會；若你是銷售業，代表你的客群已經很穩定，若想再額外增加收入，就必須開發新的客群。因此，最適合你增加現金流的方式是開啟你的另一份事業，如：經營網拍、代購、直播主、手工藝產品銷售或線上教學等，這份新事業必須是以你個人為中心開發的，而不是再找一份打工。你其實有本職工作以外的特長，這份專長可以為你帶來額外的收入，只是尚未被你善加運用。

沈嶸老師的提點：想要獲得大量的財富，最終還是要跳脫受雇者的角色，發展屬於自己的賺錢系統。所以我結合徒兒們的專長幫徒兒建立「區塊鏈」，讓徒兒們經營副業賺錢，讓他們除了本質工作外，還能自己當老闆，擁有一份額外的收入，也證實了這是正確的進財管道。希望大家看完後能開始思考，你能提供別人什麼樣的服務？

選擇數字「164」：接下兼差工作

選擇數字164，代表近期對你而言最有效率的進財方法是多接兼差，目前現階段你只能利用勞力和時間去換取金錢，對你而言也比較快能獲取現金，建議可以利用原本休假的日子再多接一些案子，或是找一份兼職打工，透過不斷工作賺取額外的收入，讓你有更多的錢去購買喜歡的東西，或是拿來儲蓄或投資。雖然犧牲休假的空檔時間，難免會讓你有些疲憊，但只要你在不損及健康的狀態下，依照身體狀況量力而為，接下兼差會是一個穩賺不賠的選擇。

沈嶸老師的提點：我很常鼓勵我的客戶，如果財務基礎尚未穩定，趁著年輕還有體力，可以衡量自己的能力再多找一份工作，能多賺就盡力賺，待財務基礎足夠後，再漸漸讓自己不要這麼累，跳脫用時間換取金錢的模式。當然，身體才是最重要的根本，也不要為了錢把身體搞壞，量力而為就好。

選擇數字「639」：跟貴人打好關係

選擇數字639，代表你目前身邊有不錯的貴人，只要你跟他們有不錯的交情，他們都會在你需要的時候提供幫助，像是幫你介紹更好的工作、幫你在主管面前美言幾句、為你引薦大人物、提供投資理財的秘訣等，都是他們能帶給你的好處。不論對方的個性和特質你是否喜歡，你都應該將比你更有錢的人視為貴人，並與他們打好關係，成為他們最信任的人。雖然這個方法短時間內看似不能替你增加收入，但是他們背後所擁有的資源是你難以靠個人爭取到的，只要你長期與貴人們交好，他們有天會將自己擁有的特殊資源與你共享。

沈嶸老師的提點：許多人因為覺得人際關係很麻煩，所以常會先處理事情，接著才會處理跟人有關的議題，也正因如此，很多人成功的速度很慢。其實往往那些更成功、更有錢的人，他們才有能力和足夠的資源回報你的付出，所以應該先跟人打好關係，那麼事情就會自動到位，「人對了，事情才會對。」

選擇數字「224」：進行新的投資

選擇數字224，代表不論你現在是否有投資的習慣，都可以嘗試投資新的金融商品，通常選到這組數字，代表你在事業及人際上都有不錯的發展，你的財務已有穩定的基礎，即使沒有特別投資，生活也過得相對富足，但若想要再多拓展財源，可以嘗試運用錢滾錢的方式，讓賺錢變得更加輕鬆。另外，若你原本就有進行一些投資，目前你投資的標的物成長幅度已經趨於穩定，如果你還想要再有更多額外的進帳，就要嘗試新的投資。

沈嶸老師的提點：我常耳提面命告訴我的徒兒，現在這個時代靠薪水無法致富，因為老闆給員工加薪的意願並不高，除非是業績獎金。所以若你想成為有錢人，必定要靠投資理財，但是投資並不代表投機，你必須選對標的物，高報酬低風險的投資商品是不存在的，多多研究投資市場，學習新的理財知識，勿做錯誤決定，離成為有錢人就不遠了。