一般人怕找不到工作，公司也怕徵不到人，但難道跟徵才職稱有關？有網友表示，自己朋友的公司開業務職缺，過了好幾周卻乏人問津，將職缺改為「業務助理」後，竟然在3天內就收到200封履歷，讓他好奇究竟是怎麼回事，底下也有鄉民點出關鍵。

網友在PTT薪水版PO文「台灣人為什麼這麼喜歡當助理？」，他說，朋友公司在人力銀行刊登徵人啟事，要找一名業務，結果好幾個禮拜過去了，投履歷的人才個位數，讓公司相當苦惱。

原PO表示，該公司後來索性將職稱從業務改成業務助理，還把原本40K的薪水調降到35K，沒想到反而在短短3天內，就收到超過200封履歷，讓他覺得實在不可思議，詢問「為何這麼多人喜歡當助理？」

鄉民們也紛紛留言點出關鍵：「助理沒責任啊」、「業務助理的專業能力大多人都可以勝任，但業務就不是了」、「業務有業績壓力，隨時都可能掰」、「就沒經驗啊，所以從助理開始找」、「少5000但不用負責，是我也會選助理」、「門檻比較低」、「我們公司掛專員32K，2周不到10人應徵，改助理26K一個禮拜30人丟履歷」。

也有人認為，這樣收到的履歷，反而量多但質不佳：「200封裡面大概只有5封是有用的人才」、「不出大錯可以做很久，但這種一般都很廢」、「很奇怪，這種應徵到的，進來沒多久就會開始抱怨錢太少，權限也不夠多，最後都是主管幫忙擦屁股」。