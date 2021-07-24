關鍵字：有關人員和實體，實施制裁，前美商務部長，美中經濟與安全評估委員會主席，國會─行政部門中國委員會前辦公室主任，美國國際事務民主協會金度允、美國國際共和研究所在港授權代表，人權觀察中國部主任，香港民主委員會

中國外交部網站23日消息，中方決定對美有關人員和實體實施制裁，對象為：前美商務部長羅斯、美國會「美中經濟與安全評估委員會」（USCC）主席卡洛琳．巴薩羅繆、「國會─行政部門中國委員會」（CECC）前辦公室主任喬納森．斯迪沃斯、「美國國際事務民主協會」金度允、「美國國際共和研究所」在港授權代表亞當．金、「人權觀察」中國部主任索菲．理查森及「香港民主委員會」等7個美方人員和實體實施制裁。

外交部表示，美國國務院、財政部、商務部、國土安全部16日發布所謂「香港商業警告」。美財政部外國資產控制辦公室將7名香港中聯辦副主任列入「特別指定國民清單」，實施金融制裁。中方表示將依法採取一切必要措施捍衛自身主權安全發展利益。

發言人指出，美方炮製所謂「香港商業警告」，無端抹黑香港營商環境，非法制裁多名中國中央政府駐港機構官員，有關行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

發言人稱，針對美方錯誤行徑，中方決定採取對等反制，根據《反外國制裁法》對前美商務部長羅斯、美國會「美中經濟與安全評估委員會」（USCC）主席卡洛琳．巴薩羅繆、「國會─行政部門中國委員會」（CECC）前辦公室主任喬納森．斯迪沃斯、「美國國際事務民主協會」金度允、「美國國際共和研究所」在港授權代表亞當．金、「人權觀察」中國部主任索菲．理查森及「香港民主委員會」等7個美方人員和實體實施制裁。

發言人再次強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。任何外部勢力企圖干涉香港事務，都是蚍蜉撼樹自不量力。