一首古典名曲，曾助攻冬季奧運金牌，如今再伴隨棒球傳奇人物長嶋茂雄傳遞聖火。法國作曲家拉威爾的《波麗露》，今晚陪著年事已高、因中風而行動不便的長嶋茂雄，完成傳遞聖火任務，展現運動員堅持到底的精神，格外慎重且動人，惹哭觀眾。

《波麗露》是一首別緻的曲子，帶有穩定前行的節奏感，旋律的精巧設計，全曲能無限循環和延長，讓長嶋茂雄不需著急，穩穩地踩著步伐，在棒球名將松井秀喜和王貞治的攙扶之下，完成任務。

本屆聖火由柔道選手野村忠宏、奧運角力金牌吉田沙保里擔任第1棒，第2棒為長嶋茂雄、王貞治和松井秀喜，之後傳給醫師大橋禮樹與護理師北川順子、帕運會金牌土田和歌子，以及宮城縣、福島縣、岩手縣6名學生，最後交給網球名將大坂直美點燃聖火，奧運也正式開始。

這段傳遞聖火的過程，皆使用拉威爾的《波麗露》。事實上，這並不是《波麗露》首次出現在國際賽事，1984年拿下冬季奧運花式溜冰雙人金牌的珍．托維爾與克里斯多夫．迪安，使用的音樂就是《波麗露》，當時兩人和音樂配合得宜，最後以高超技巧拿下滿分6.0奪冠。

值得一提的是，東奧選手進場用樂大吹日本動漫風，包括《勇者鬥惡龍》、《Final Fantasy》、《魔物獵人》等音樂，都出現在會場，令粉絲聽得熱血沸騰。