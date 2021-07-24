行政院宣布自27日起調降為二級警戒，餐飲業若有適當防疫措施，開放超商與賣場內的用餐區，餐飲業在做好餐廳隔板、梅花座等防疫措施下也開放內用，但部分縣市仍宣布不開放餐廳內用。入口網站《Yahoo奇摩》針對「降為二級之後，你覺得餐飲是否適合開放內用？」進行網路民調，截至24日0點10分，有70.57%的網友表示反對，認為用餐風險仍高，不應該開放；29.43%的網友表示贊成，認為在安全的情形下，應該開放內用。

反對餐飲開放內用的網友認為，「疫情一定反撲，因為有太多無症狀黑數。」、「不敢鬆懈下來，沒有樂觀的權利。」、「病毒還沒消滅。」、「疫情沒安全到可以在餐廳用餐脫口罩。」、「餐廳用餐的時候不戴口罩，才是最危險。」、「我不建議現在開放，國際上已經有案例告訴我們，放鬆面對的是更嚴峻的考驗，真的不得已就限制3公尺內只能有一個人。」

贊成餐飲開放內用的網友認為，「有條件限制下，希望開放。」、「保持距離加隔板，要求用餐不交談，就可開放內用。要為那些在外奔波的業務及外部人員思考。」、「需要適當的開放內用來挽救餐飲業者，也方便有需要的民眾，況且病毒跟細菌一樣存在空氣中，如果不能學會與它們共存，人類將何以為繼。」、「再不開放，基層百姓已經撐不下去了。」