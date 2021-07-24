國民黨立委蔣萬安23日深夜突然宣布喜訊，他表示，「二寶」出生了，兒子是個健康寶寶，體重重達3千多公克，聽護士們說是今天醫院接生的許多寶寶中最大隻的，目前母子均安，謝謝許多好朋友的關心和祝福。國民黨主席江啟臣則是親自留言，「恭喜萬安！以後講晚安之後還會起床很多次！甜蜜的負擔，辛苦了」。

蔣萬安23日深夜在臉書PO文，「相信很多朋友今晚都在關注東京奧運的開幕式，也為中華隊所有選手加油打氣。同時，我也有一個好消息要跟大家分享，就是今天我和太太的『二寶』出生了」。蔣萬安提到，兒子重達3653g，體長52cm，頭好壯壯，是個健康寶寶，聽護士們說是今天醫院接生的許多寶寶中最大隻的。目前母子均安，謝謝許多好朋友的關心和祝福。

國民黨立委蔣萬安手抱剛出生的2兒子。(圖/翻攝自 蔣萬安臉書)

蔣萬安也透露，雖然是第二胎，但相隔十年，他的心情還是很激動，看到孩子來到這個世界，即將展開屬於他的人生旅程，「我希望他健康快樂的長大，堅定勇敢的面對一切挑戰，敞開心胸去體會這個世界的美好」。

蔣萬安強調，他要特別謝謝孩子的媽，從調養身體、懷孕、到生產，一路走來備極辛苦！之後他也會時常跟大家分享二寶的動態。

國民黨主席江啟臣留言表示「恭喜萬安！以後講晚安之後還會起床很多次！甜蜜的負擔，辛苦了」，藍委洪孟楷也留言「喜獲獅子座的帥哥寶貝！為台灣、為中華民國都帶來好運」，台北市議員徐巧芯也祝褔「恭喜～」。