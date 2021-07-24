有線電視新聞網（CNN）今天報導，美國總統拜登有意任命已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的女兒卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）為美國駐澳洲大使。

卡洛琳．甘迺迪之前曾擔任美國駐日本大使。（譯者：徐睿承）1100724