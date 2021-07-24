受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨。（圖取自氣象局網頁）

中颱「烟花」颱風將逐漸遠台灣，昨（23日）烟花颱風略為加速行進後，今（24日）白天將最接近台灣。受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣及台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北地區及南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，今早氣象局也針對全台12縣市發布豪、大雨特報。

據05：30氣象局資料顯示，「烟花」颱風中心在台北東北東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣北部海面，對台灣北部海面及東北部海面構成威脅。

今日中颱「烟花」颱風將逐漸遠離，中部以北與山區仍會有明顯雨勢；各地高溫大致為30至33度之間，花東地區有可能出現36度以上高溫。

紫外線方面，今日中部以北各縣市為中量級至高量級，宜蘭、花東、西部離島與嘉義以南地區則是達到過量級。

空氣品質方面，今日受颱風及其外圍環流影響，環境風場為偏北風，各地降雨機率增，擴散條件佳，空氣品質普遍良好。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。

烟花颱風北上通過後，25日至30日天氣受西南風影響，25日、26日苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區則以為多雲為主，午後有局部短暫雷陣雨。

另位於硫磺島東南方海面的熱帶性低氣壓昨晚間8時增強為今年第8號颱風尼伯特，對台灣無直接影響。