凌晨03：44分花蓮3.5地震 最大震度花蓮縣4級 04:152021/07/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮3.5地震 最大震度花蓮縣4級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 (中央社台北24日電)根據中央氣象局最新資訊，24日3時44分發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.8公里，震央位於花蓮縣政府北北東方17.8公里(位於花蓮縣近海)，最大震度花蓮縣4級。1100724 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 高端EUA過關台灣人想打嗎？最新民調出爐這選項一面倒 - 生活 烟花滯留暴雨猛灌 翡翠水庫水量卻狂掉剩70％ 原因曝光 - 生活 全台降二級放寬這措施最勇敢 醫：想到都會頭皮發麻 - 生活 睡一覺起來「颱風還沒動」 吳德榮揭烟花爆發日 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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