東京奧運因為新冠肺炎關係延期1年，終於在昨(23日)日本知名網球選手大坂直美點燃聖火那一刻，正式宣告開幕。開幕式上表演別出心裁，其中宛如日本老牌節目《超級變變變》經典重現的致敬1964年靜態圖標橋段，更是讓全世界觀眾看了感動不已，直呼是當晚開幕式最棒的演出。

老牌綜藝節目《超級變變變》是日本家喻戶曉的節目，也有在海外播出，此次被原汁原味地搬到奧運舞台上，表演者以不同肢體動作搭配道具，完美詮釋50個奧運靜態項目的創意，更是讓全世界觀眾看了感動不已，直呼是開幕式最精采演出，也讓東奧增添了一絲詼諧歡快的氣息。

全套象形圖標共有50個，涵蓋包括空手道、滑板、衝浪等深受年輕人喜愛的運動項目。正當全世界觀眾屏息觀看這場精彩表演時，卻在詮釋羽毛球圖標時上演放送事故，藍衣表演者一時球拍沒接好，就這麼直接掉落在地，讓他慌忙撿起，繼續演出。

這段可愛的小失誤也不禁讓全場觀眾脫口驚呼，但瑕不掩瑜，依舊難掩觀眾對這段精彩演出的肯定，紛紛留言讚爆「看著好忙好累又有點可愛」、「超好笑，還出包，果然是日本」、「這個圖標救了開幕」、「超棒的，出包也像set好的，舒緩氣氛笑到不行」、「19分，扣一分羽球拍掉了XD」。