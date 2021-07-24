菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）指出，規模6.7強震今晨襲擊菲律賓首都馬尼拉南部。

根據路透社，菲律賓火山暨地震研究所指出，這次地震深度達116公里，預料還會出現餘震。

一些馬尼拉居民在地震發生時被驚嚇醒來，這次地震持續將近1分鐘。（譯者：徐睿承）1100724