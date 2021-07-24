氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日2時中央氣象局「路徑潛勢預測」圖顯示，中颱「烟花」持續朝北北西前進，今晚有望脫離海上警報的警戒範圍；明日前進至浙江海面，明晚再從杭州灣南方進入大陸，「烟花」將迅速減弱並在華南打轉。雖對台已無直接影響，但有維持或加強台灣附近「西南氣流」的作用。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明日起「烟花」遠離，「季風低壓」環流亦跟著逐漸北移，原本位置比較偏南的「西南季風」逐漸北調至台灣附近，產生所謂颱風引進「西南氣流」的型態；26日起「烟花」的殘餘系統，將在華南打轉，引導「西南氣流」呈現行星尺度的變化，持續至8月2日型態仍未改變。

吳德榮指出，台灣的天氣將是「迎風背風兩樣情」，迎風面西南部逐日皆有強對流發展的潛勢，並將累積大量的降雨，應慎防其「致災」的可能，絕不可小覷，而背風面北部、東半部則大多是晴朗高溫、少有降雨，截然不同的天氣。

另外，吳德榮說，中央氣象局「暴風圈侵襲機率圖」顯示，另一在硫磺島東方的「尼伯特」颱風，快速撲向日本北部，雖被說成「不排除有影響東奧」的機率，其實機率並不高，僅約30％而已。