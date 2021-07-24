烟花颱風螺旋雨彈炸台灣，專家呼籲北部人減少出門、注意安全。（圖／翻攝自彭啟明臉書）

今晨烟花颱風最接近台灣，氣象達人彭啟明發文提醒，烟花颱風外圍一條螺旋雨帶進來中，雨勢非常強，可能造成積、淹水的狀況發生。另明天起中南部要留意持續西南風的型態，會有將近一周很容易下雨，而北部明起開始顯著回溫，一下子就會熱起來。

氣象達人彭啟明今在臉書發文表示，烟花颱風外圍一條螺旋雨帶進來中，雨勢非常強，也伴隨著強陣風，預期會持續1至2個小時以上，因此北部的朋友請減少外出、注意安全，並要特別注意短延時強降雨，可能容易發生積、淹水。而水利署也針對台北市大安區發布一級淹水警戒、文山區二級淹水警戒。

彭啟明指出，烟花颱風暴風圈雖逐漸脫離海上警戒的範圍，但正在進來的螺旋雨帶仍要多注意。想必住在北部的朋友，應該都有感受到這波雨勢，不少人可能都被吵醒了。不過，下雨雖然有些不方便，但也讓水庫大進帳，烟花不只是煙花一現，給台灣帶來許多餘裕而不是災害。

彭啟明也說，北部今天上午仍要注意間歇性的強降雨，午後逐漸緩和，慢慢轉偏西南風。明起中南部要留意持續西南風的型態，會有將近一周很容易下雨的情境，很像前陣子有段西南風，早上沿海下雨，午後山區下雨。

彭啟明表示，北部周日開始顯著轉晴回溫，一下子會熱起來，高溫上看34至36度，大家好好把握現在這種涼涼不用開冷氣的好時光。