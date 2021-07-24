嗆吳宗憲里長遭圍毆原因曝光 主謀：不滿他曾要撲殺浪浪

藝人吳宗憲捐贈快篩試劑，被新北市永和區安和里長鄧長安嗆「里長不當免費打工仔」，引發雙方口水互嗆，怎料事件未落幕，鄧長安本月15日晚間竟遭2名年輕人持大鎖、辣椒水攻擊；警方原以為是吳的粉絲挾怨報復，沒想到23日逮到主謀後，才得知對方竟是不滿鄧曾在網路上發文「要撲殺流浪動物」才預謀傷人洩憤，全案朝傷害罪偵辦。

鄧長安15日晚間9時許到永和中正路牽車，正將機車從人行道移出時，22歲胡姓男子騎機車搭載21歲吳姓男子從後方追撞，雙方均人車倒地，鄧疑似爆粗口宣洩情緒，引起2名年輕男子不滿，2名男子因此持機車大鎖、警棍及辣椒水攻擊，鄧則急忙跑進對面鞋店求救，2名男子也追入繼續毆打。

鄧長安曾在臉書貼文「只要再有任何1個里民抱怨野貓野狗造成他的損害或環境不潔。老子就叫相關單位來撲殺！絕不留情！」引發不少人反彈。（翻攝自鄧長安臉書）

永和警分局獲報到場，鄧男當時遭毆打受傷及眼睛被噴到辣椒水，警方先將他送醫，並將胡、吳2男帶回派出釐清案情，事後雙方互控傷害，警方依法受理，函送新北地檢署偵辦；檢方發現鄧長安里長辦公室外的監視器在11、12日晚上曾拍到1名男子不斷徘徊附近，研判該男子就是打人事件的主謀。

警方在昨天（23日）循線逮捕到陳姓主嫌，陳姓主嫌表示因為看到鄧長安在2015年曾在臉書貼文「只要再有任何1個里民抱怨野貓野狗造成他的損害或環境不潔。老子就叫相關單位來撲殺！絕不留情！」心生不滿之下才會找來另外2名男子預謀傷人洩憤，警詢後依傷害罪嫌將陳姓主嫌移送法辦。