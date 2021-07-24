市府汲取去年視訊就業博覽會7成高媒合率成功經驗，今年創新辦理「視訊徵才2.0」全視訊。（台中市政府提供）

疫情期間失業的求職者有福了！台中市領先全國首辦視訊2.0就業博覽會，邀集23家廠商跨足製造、精密機械、光電及綠能產業，釋出超過430個起薪均達到4萬元以上的高薪職缺，活動將於8月2日登場；市長盧秀燕關心求職者需求，特別錄製影片歡迎應屆畢業生及求職者把握機會踴躍參與。

盧秀燕指出，疫情期間市府很關心應屆畢業生及求職者的就業議題，除汲取去年「視訊就業博覽會」創下近7成高媒合率的成功經驗；今年更透過創新「視訊徵才2.0」全視訊徵才服務，領先全國首辦2021「富市台中 就業成功」視訊2.0就業博覽會，祝福大家能就業成功。

盧秀燕說，活動採取「視訊徵才2.0」全視訊技術，只要透過「線上報名」、「下載軟體」、「登錄面試」簡單3步驟，免出門在家就可以面試。步驟1「線上報名」，上傳或將報名表及個人履歷寄至指定電子信箱；步驟2「下載軟體」，下載面試軟體並測試網路及視訊設備；步驟3「登錄面試」，於排定時間登錄會議代碼即可開始面試。

市府勞工局長張大春強調，視訊2.0就業博覽會，除釋出逾430個高薪職缺，最高薪為光學元件領導廠商合盈光電所開出13萬7500元的職缺，並有50個學經歷不拘的工作機會；歡迎應屆畢業同學及求職朋友把握機會踴躍報名，活動資訊請至台中市就業服務處官網查詢。