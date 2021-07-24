台灣划船「甜姐兒」黃義婷本屆再戰東京奧運，雖然首戰無法直接取得女子單人雙槳分組前3直接晉級，24日的複賽，她划出8分11秒56，以分組第2的成績順利晉級，超越上屆里約奧運成績。

黃義婷上屆里約奧運排名第25，本屆東奧打頭陣，成為第1位出賽的中華隊選手，預賽被分在第6組出賽，首戰划出8分04秒59排名第4，必須透過今天複賽再拚晉級。

複賽黃義婷被排在第1組，於台灣時間上午7點出發，最終她划出8分11秒56的成績，以分組第2成績晉級24強，明天若能划進分組前3，將挺進前12強。