賈永婕號召各界人士捐贈「救命神器」HFNC、PAPR等醫療器材，被外界譽為「抗疫女神」，日前才開心和家人歡慶47歲生日的她，昨天突然發文表示「忍不住要Ｘ北一下」，原來是抽中多張奧運門票的她，因為新冠肺炎疫情影響，去不了現場幫台灣選手加油，讓她扼腕不已。

賈永婕昨（23日）突然發文表示「忍不住要Ｘ北一下」，她表示2020年東京奧運抽中舉重總決賽一共16張票，又把多出來的票拿去換羽球總決賽，如今因為疫情影響，無法前往現場幫台灣選手加油，不禁感嘆：「兩場耶，台灣世界第一的選手出賽，我好想去加油，好想去升旗啊！多麼難得的機會啊！奧運升旗耶！我一定會大哭」。

雖然無緣親臨奧運現場，賈永婕仍為所有選手集氣：「中華隊加油啊（大聲呼喊），台灣加油啊」，還忍不住搞笑表示：「人家我也是民間中華隊（硬要）」，對此，網友回應：「除了防疫美少女，現在又多了一個中華奧運啦啦隊隊長的身份」、「相信所有的台灣選手都做好了最好準備，一切都是最好的安排，加油」、「去不了真的會很扼腕，相信舉重和羽球都一定會拿金牌升國旗的呀」。

賈永婕日前過47歲生日時，跟老公要了輛8人座休旅車當生日禮物，但並非是要自己開，而是要送給屏東三地門鄉部落，方便當地人載送打疫苗和學童就學，無私精神讓網友大讚：「人美心也美」。