「烟花」颱風擦邊北台灣，台中以北恐受外圍環流影響降下豪大雨。台中市政府地方稅務局24日提醒，強風豪雨造成的財產損失若符合減免標準，可於災害發生日起30日內申請減免房屋稅、使用牌照稅及娛樂稅；地價稅部分，可於今年9月22日前申請減免，市府將依相關通報主動協助。

地稅局長沈政安說，房屋在災害中受創，原則上以毀損面積占整棟面積5成以上，須修復後才能使用者，免徵房屋稅；毀損面積占整棟面積3成以上不及5成者，可減半徵收。台中市特規定淹水達50公分以上，且有居住事實，以實際淹水日為準，每30日停徵1個月房屋稅，不足30日者以30日計。

沈政安表示，因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用的土地，可於今年9月22日前申請地價稅全免。查定課徵的娛樂稅業者，因災害未能營業而受損，應自災害發生之日起30日內提出申請，依勘查結果，以實際營業天數計徵娛樂稅。

地稅局指出，汽車、機車(151cc以上)因災害受損，需修復才能使用或無法再使用，請於災害發生之日起1個月內，持證明文件向監理機關辦理報停或報廢手續，使用牌照稅計徵至災害發生前1日；未能即時辦理報停手續，於災害發生日起1個月内，可檢具相關機關核發證明及修車廠證明文件，證明有停駛情形，按修復前未使用日數減免。

地稅局強調，民眾如仍有疑問，可利用地稅局免費服務電話0800－000321或22585000按1轉全智慧客服中心查詢，市府將有專人服務；民眾要把握切身權益。