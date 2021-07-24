台中中華路、四維街、柳川西路T字街口，24日清晨驚見一輛賓士車在柳川載浮載沈，經民眾報案，警消出動救援，救護人員到場只見水位覆蓋只看得見車頂，車內空無一人，警方研判該處水不深，高度僅至膝蓋處，且車門、後車箱有打開狀況，初步研判駕駛已自行脫困離去，目前正積極連繫駕駛到案說明。
烟花颱風過境，台中市清晨下起大雨，有民眾在在5點26發現中華路、四維街、柳川西路T字街口有一台黑色賓士車墜河，台中市一分局西區派出所獲報到場發現，賓士車車輛卡在四維街及自立街中間，且駕駛座車門敞開，唯水位覆蓋只看得見車頂，立即通知消防局到場救援。
台中市消防局獲報即派遣中區、大誠分隊，出動消防車5輛、救護車1輛，消防人員17名，由中區分隊分隊長李震雁帶隊前往搜救，唯經沿河搜尋仍找到傷者。
警方調閱相關監視器，發現該自小客車從中華路與四維街口（柳川西路）衝入人行道再衝入斜坡草皮掉下柳川河中，車輛在卡在四維街及自立街中間河道。
警方懷疑，因雨夜路面濕滑，加上視線不佳，賓士車主疑不熟悉況，行經中華路Ｔ字街口，才會直直衝下6米深柳川，現場護攔被撞毀，路樹遭撞折毀，河岸草皮有車痕卻看不到煞車痕跡。
經搜救多時，加上警方發現該處水不深，高度僅至膝蓋處，且車門、後車箱有打開狀況，初步研判駕駛已自行脫困離去，現已積極查詢聯繫車主到案說明以釐清案情。 警方呼籲夜間行車行應特別注意交通安全，以免發生危險。
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