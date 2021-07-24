印地安人宣布新球季正式改名。（美聯社）

克里夫蘭印地安人的新隊名出爐了，這個擁有106年歷史的「印地安人」隊名因為冒犯北美原住民而終於要走下職棒舞台，新隊名將是「Guardians（暫譯：守護者）」，中華職棒的富邦悍將也是使用這個字。根據官方介紹，橫跨美國俄亥俄州凱霍加河的希望紀念大橋，上面有雕刻家設計拿著馬車的神像「交通的守護者」，此即是新隊名的來源。

球團老闆多蘭(Paul Dolan)說：「我們很高興將克里夫蘭的棒球推入下一個時代，克里夫蘭是我們最重要的自我認同，因此需要一個讓市民驕傲的名字。守護者象徵我們球場外希望紀念大橋上的雕像，以及我們為克里夫蘭棒球大家庭的奮戰。印地安人隊名將永存於我們的歷史，同時讓我們的球迷與城市團結在新隊名之下。」

另一方面是印地安人(Indians)與Guardians有相同的尾音，對老球迷比較親切。球衣配色也將會保留，新的隊徽設計是在棒球上貼著字母「G」以及神像的翅膀頭飾，為加深城市印象，另一種隊徽是「克里夫蘭216」，也就是當地的市話區碼。

今年球季將會繼續使用印地安人，明年就會正式成為守護者。其實當年的印地安人只是過渡的隊名，不過他們在1920年勇奪世界大賽冠軍，因此暫緩隊名的修改，沒想到一直使用了超過百年。