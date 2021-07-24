台中市一名擔任保全的51歲謝姓男子，日前駕駛保全車輛執行任務時，突然發現汽車引擎蓋冒出陣陣濃煙，隨即故障拋錨，車輛就這樣卡在熙來攘往的快車道上動彈不得，幸好警二分局立人派出所員警巡邏至該路段立刻化身大力士協助駕駛將拋錨車輛推到路邊等待維修，及時化解危機。

經警方了解，51歲謝姓男子擔任保全工作，21日17時許行經台中市北區太原路與太原六街路口，在停等紅燈時突然發現汽車水箱冒煙並熄火，馬上通知拖吊業者到場救援，但當時恰逢下班尖峰時間，車流量很大，卻遲遲不見拖吊車蹤影。

警二分局立人派出所警員張程翔巡邏至該路段，看到保全車停在路口，後方車輛經過都要繞道閃避，稍不注意便容易發生交通事故，立即請謝男駕駛操縱方向盤，再與同事以人力方式合力將車輛推到路邊停放，順利化解保全車卡在快車道上的危機，謝姓駕駛頻頻道謝，大讚警方的為民服務做得真好！

台中市二分局長蔡元戎呼籲，駕駛車輛出門前要先檢查車況，若行駛途中發生拋錨情形切勿驚慌，應在適當位置擺放故障三腳架提醒其他用路人，平時也應多注意車輛保養及維護，避免突然拋錨發生危險。