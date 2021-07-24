因節目《我愛黑澀會》出道的36歲女星陶嫚曼（Mandy）3年前與前經濟部長張家祝兒子張維洋結婚，育有1歲多女兒，本月初順利產下二女兒。今(24日)媒體報導，陶嫚曼先前因是孕婦身分，順利接種到第一劑莫德納，第二劑本來要月底前施打，但因目前身分已經不是孕婦，第二劑何時施打還不確定。

陶嫚曼2018年老公張維洋舉行婚禮，當時她相當低調，直到婚宴當天才發現前總統馬英九到場證婚，並獻上祝詞：「丈夫只能謙卑謙卑再謙卑」，陳冲、毛治國、管中閔、龍應台等人也是座上賓，而張維洋的家世背景才曝光，原來是官二代前經濟部長張家祝之子，年紀大陶嫚曼1歲。

陶嫚曼和老公本月迎來二女兒。（圖／翻攝自陶嫚曼Mandy臉書）

今年7月初，陶嫚曼順利申格為二寶媽，因疫情影響，生產時與生第一胎時大不同，陶嫚曼透露手術前自己跟陪產者都要先快篩，壓力很大，因為怕是陽性，最後是姊姊陪她，「我姊姊陪我進產房，因為她是醫院的開刀房護理師，所以有她在也讓我很有安全感」。

據《三立新聞網》報導，陶嫚曼這次以孕婦資格接種了第一劑莫德納，原本28天後，即為7月22日施打第二劑，但她6日就生下寶寶，已經不是孕婦，不清楚該怎麼辦，詢問1922，對方起初表示目前還沒有對她這些打第一劑時是孕婦，第二劑已生產完的人分類，而醫院也回應陶嫚曼並不是首例，而1922昨回應陶嫚曼，建議她等10到12週後再登記預約第二劑疫苗，令經紀人說：「政府的一番好意，結果現在有點尷尬」。

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