羅志祥被前女友周揚青爆料喜愛多人運動，形象跌落谷底，演藝事業幾乎喊卡，雖然積極經營個人YouTube頻道，卻難以回到昔日「亞洲舞王」的巔峰時期，上個月先被爆賣房解財務狀況，如今又傳出賣車紓困，對此他親自發文回應。

羅志祥被爆每個月除了豪宅房貸，還要繳潮牌店和娛樂公司租金，一年要燒掉上千萬，上個月傳出賣房減輕壓力，不過卻遭到他否認，日前又傳出賣掉當年送自己的生日禮物「粉色藍寶堅尼」，對此，經紀人澄清「只是改車色」，羅志祥則在Instagram限時動態回應，他表示：「奇怪了，上次據友人爆料我要賣房，現在又據友人爆料我要賣車，友人你在哪？你到底是誰」。

羅志祥幽默回應賣車賣房一事。（圖／showlo IG）

此外，他不改幽默本性表示：「其實我是賣…衣服的！這禮拜六上新款喔，請大家來跟我買衣服，謝謝」，不忘為自己的潮牌宣傳，日前他更曬出在錄音室的照片，並以「炸彈」圖案蓋住譜架上的資料，透露即將推出新專輯，即將再戰睽違已久的歌壇。

河南鄭州遭逢暴雨，社會各界響應捐款捐物資，許多藝人更是愛心不落人後紛紛捐款，羅志祥在微博轉發相關訊息並祈禱「共度難關，祝願平安」，卻遭不少酸民嘲諷；「有難同當，請問捐款了嗎」，對此，羅志祥工作室曬出捐款人民幣50萬元的明細，只見他早在21日就低調捐款，但因為遭到酸民質疑蹭熱度不捐款，才會選擇公布明細打臉酸民。