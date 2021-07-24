【愛傳媒陳麗玲專欄】君不見，見過上人後，蔡英文大受感召，慈悲心大發，竟然在第一時間就對大陸河南災情發文表示哀悼。

很多人說蔡英文吃錯藥了！可我看，這不是蔡英文吃錯藥，就是因為最近舉凡郭董、慈濟買BNT疫苗、戴資穎經濟艙事件、高端官商勾結偷偷通過EAU這些新聞都對民進黨不利，民調節節落，為了搶救民調，只好假裝大發慈悲。

可是，明眼人都知這恐怕是鱷魚的眼淚，蔡英文自上任以來，先聯合美國川普抗中，再利用現任總統拜登反中，用抗中、仇中、反中作為台灣全部施政的最高目標，對於大陸從來沒有好臉色，甚至還會惡意抹黑，對於台灣最近消失超過千條人命都沒有關心，這次居然在第一時間就對陸方河南千年一見的災情表示關心，這恐怕不是用吃錯藥可以解釋！

我認為，這是因為美國經過這半年與大陸交手，發現大陸早已非吳下阿蒙，所以改口說不支持台獨，美國發現利用台灣當棋子跟大陸硬幹，好像大陸也不痛不癢，一路任我行的樣子！

蔡英文眼看美國副國務卿雪蔓即將拜訪大陸，台灣可能一夕之間變成棄子，既然美國爸爸不可靠，這時候，如同黑道小弟失去自己幫派大哥，而原來敵對陣營的大哥好像也對自己不錯，兩權相害取其輕，趁此機會遞出橄欖枝，也許以後還有個好出路，於是蔡英文只好乖乖當龜孫子——認怂。

剛好大陸發生水災，機會來了！所以快快發出電文表示哀悼!一來扭轉新聞焦點，二來又可換得有慈悲心的讚譽，三來還可稍稍緩解陸方認定蔡英文為台獨首謀分子的等級。

只是，蔡英文機關算盡，還是沒算到，當她發文悼念拜登的狗，卻不屑為台灣因新冠死亡的百姓表示哀悼。當中央社還在用武漢肺炎，而蔡英文卻不加以糾正。

當蔡總統在臉書發悼念文說：「當媒體對被迫自我審查，對反送中示威噤聲，蘋果日報始終跟爭取民主自由的港人同一陣線。當媒體被迫屈從北京安定發展的主旋律，蘋果日報堅守不屈，為港人的心聲道出不平。」

卻不思中天電視是用何種手段被逼關台時，台灣民眾已經知她就是虛情假意、冷血無情又失德失格，所以如果蔡英文只是口頭表示哀悼，卻無實際捐錢、捐物資行動，那就只是LIP SERVICE，口惠而已！千萬不要被騙！

雙標+欺騙+甩鍋是民進黨的一貫做法，看來，聽其言還得觀其行啊！

作者為律師

照片來源：作者臉書截圖。

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