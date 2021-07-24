【愛傳媒黃珊珊專欄】行政院宣布從7月27日起全國疫情降為二級，這波疫情從每天三位數到現在10人上下，真的要謝謝很多人。

這一波的疫情當中，在北農跟環南市場，我們歷經兩次非常艱困的戰役，從造冊、篩檢、隔離、封攤、打疫苗，一直到環南市場重新復業，北農實施入場管制措施，這一切的建立，都仰賴北市府各個局處機關的基層同仁，以及各方的好夥伴和我們站在一起，才能圓滿達成任務。

中央給了我們很多建議，而我們的聯合醫院，總能以最有效率的執行力，完成每一項任務，同時，我們還有亞東醫院和台北榮總，給予我們最大的支持，在我們有需要的時候，一通電話就願意來協助篩檢任務，天氣很熱，但他們還是穿著防護裝，在一天之內完成總共八千多人的採檢。

我們要感謝的人真的很多，在此時此刻要特別謝謝所有的確診者，因為你們的配合，提供更完整正確的足跡，我們才能更快的阻斷傳播鏈，更早讓疫情降溫，讓生活恢復到正常。

為此，我們也要說重話，如果有隱匿或不配合疫調情事，我們也會予以重罰，拜託大家務必配合。

作者為台北市副市長

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