在通往成功的路上，難免會遇到挫折，因此堅強的心智可說是每位成功人士必備的條件。搜狐網命理專欄點名，處女座、摩羯座、天蠍座的人性格堅韌，做事態度認真且毅力十足，就連對自己都不留情，會嚴格要求自己，因此總能順利取得成功。

▍1.處女座

處女座是追求完美的細節控，任何一點小瑕疵他們都不會放過，而且做事極容易鑽牛角尖，儘管他們已經是很優秀的人，還是會經常審視自我，不放過任何可以更進步的機會。然而，當處女座正視自己缺點的時候，又會使得他們察覺不到自己的優秀，反而會陷入自卑情結之中，自我要求相當高。

▍2.摩羯座

摩羯座為人處世都習慣隱忍，出於自我保護的想法，他們不願意透露太多私人情緒或真實情感，否則他們會感到不安，進而不能保持清醒的態度做事，容易犯錯。摩羯座的人擁有極強的心理素質，只要有了目標，他們就會一心一意、奮發向上打拚，無論遇到多大的打擊或挫折，都會嚴格督促自己堅持下去，從來不怕苦。

▍3.天蠍座

天蠍座的人天性悲觀又感性，像是看破紅塵一般，不會過度關注身邊的人事物，總能平淡地接受生活中的各種變化，活得相當自我，因為他們只在乎自己。在面對問題的時候，他們的想法總是非黑即白，非常極端，因此一旦遇到困難，他們就會變得極為理智，為了達成目標，從不吝嗇狠心地要求自己進步，只希望能快速解決問題。