網路社群流傳高雄某國中體育班學生疑似霸凌影片，被害學生遭拳腳相向。據了解，事情發生在2年前，3名球類運動的學生因認為另1名隊友行為違反規定，已損害球隊名譽，所以私下「教訓」，高巿府教育局獲報已研議處理。

教育局表示，學校於7月12日由校友處得知影片後，翌日即依規定校安通報教育主管機關，並於15日邀請專家參與校內霸凌因應小組會議研議後續處理。學校另通知學生現所屬學校，並協助對學生偏差行為的輔導。

據了解，當事人皆是體育班已畢業學生，學校多次與受害學生、家長確認後，認為此事件為單一衝突，並非長期霸凌，且受害學生、家長已表示不再追究此事。由於當時學生皆未成年，且事涉隱私與名譽，校方呼籲不要轉傳。

流傳的影片疑發生在2019年2月，4名球類運動的學生認為其中1人違反球隊規定，擔心遭到牽連，加上害怕會被教練懲處，因此私下將人約出後，想教訓對方，結果一時衝動出手打人，未料當時手機拍的影片近日流傳出來。