隨著天氣漸漸轉熱，也有越來越多女生開始換上熱褲，讓美腿出來透透氣啦！日前，JKF 女郎「臻兒」就在 IG 上貼出了一組居家自拍，並發文表示這一套是「真理褲宅女穿搭」，大方露出一雙黑絲美腿，讓大批網友大飽眼福！

只見她身穿低胸背心坐在地上，換上許多男生心中認為最具攻擊性的「真理褲」，還內搭了一雙黑色絲襪，搭配甜美微笑、雙腿微開的動作，畫面又純又欲！而她也發文寫下：「佈置作業：今晚想我」，果然馬上吸引超過 6 千人來按讚！

網友們看到照片後，也紛紛留言狂讚：「怎麼在家拍也這麼美」、「家居黑絲」、「怎麼穿都好看」、「穿這樣無違和感」、「真理褲＋黑絲也太正了」、「真理褲！永遠的神」……

懶人包：「真理褲」命名由來

最初是有網友看見穿著「運動短褲」的女孩，PO文詢問：「真理或邪教？」結果網友們都回應「真理」，於是「真理褲」一詞就代表了女生穿的運動短褲。

在網路上擁有超過 14 萬粉絲的臻兒，身高 158 公分，體重 47 公斤，不只長相甜美可愛，還有著一身玲瓏曲線，「飽滿酥胸＋勻稱美腿」正是她的必殺武器！雖然個子嬌小，身材的比例卻很不錯，經常身穿迷你裙、短褲，秀出一雙白嫩美腿，因而擄獲許多腿控的心！

喜歡和網友分享「穿搭照」的她，也特別創了一個「#chen穿搭」的Hashtag，在 IG 發布許多 OOTD 照，所以也吸引不少女生追蹤，就為了參考她的打扮穿著。而她平時的造型大多都是走氣質、甜美的韓系小姐姐風，散發滿滿的溫柔氣息。

(本文由 JKF 提供)