台北市北投區傳出部分地區有停電情形，台電人員已到場搶修。（摘自台北之北投幫）

烟花颱風今晨最靠近台灣，台北市山區從凌晨0點至凌晨6點已降下170毫米雨量，水利署針對台北市大安區發布一級警戒，北投區與士林區為二級警戒，而豪大雨也導致北投區公館路231巷路口有河水暴漲情形，部分地區還出現停電的情形，台電人員也前往搶修。

今晨北部雨勢變大，北投區溫泉路往陽明山方向發生土石鬆動路樹倒塌的情形，部分地區還發生停電的情形，有民眾指出，因路樹倒塌壓到電線，才會導致停電，台電人員已到場搶修，也立起三角錐，短時間無法通行。

應變中心21日開設至今，北市共受理災情95件，主要為路樹傾倒60件及零星停電等災情，並未發生重大災情。預測今晨至上午期間仍有持續性降雨發生，午後雨勢將逐漸趨緩。

北市災害防救辦公室表示，由於烟花颱風正加速通過東北部海面，如之前預估，北市降雨熱區主要是陽明山區，受到外圍環流影響，過去24小時山區最大累積雨量落於士林擎天崗站(194.5毫米)，平地部分則為福德站(111.5毫米)，因此水利署在24日6時30分左右一度將北投、士林列為一級淹水警戒，但因強降雨時間未持續太久，隨即解除警戒。