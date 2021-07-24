新北市1名20歲男子2017年起多次趁著家族出遊，半夜偷拍未成年的表妹裸照，還會用手指撥弄私密處，並將多張照片存在Google雲端相簿中，未料遭國際Google審查機制發現，台灣警方獲報後展開調查；不過檢方發現裸露照片中均未拍到人臉，無法確認身分，且該表妹與其親屬均不願出面，最後認定不起訴。

Google在全球具有「防制網路兒少性虐待內容措施」，一旦發現用戶使用雲端相簿等功能存放有關兒少性虐待的不當內容，就會通報當地政府依法處理；此案中，Google審查組織發現男子在3個相簿中存放多張女童裸露下體照片，甚至用手撥弄、撐開私密處，Google因此在去年主動下架照片並通報處理。

刑事局獲報後查扣男子手機與電腦主機，果然發現一批不雅照，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》移送偵辦；男子坦承在2017年起趁著家族出遊，他會偷拍未滿14歲表妹熟睡時的照片，但堅稱是出於對「性」的好奇，並絕無用手指指侵對方下體，更沒有將照片外傳。

而檢方勘驗照片後，發現所有拍到下體的照片均沒有拍到人臉，其他照片僅少數拍到對方臉孔，且被害人表妹與家屬始終不願出面，男子的家人也拒絕配合提供對方的聯繫方式；檢方認為從照片無法辨識出受害人身分，無從得知對方未滿16歲，無法構成《兒少條例》要件，以犯罪嫌疑不足不起訴。