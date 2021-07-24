大陸國家主席習近平於7月21至23日訪問西藏，除了首先造訪西藏軍事運輸重鎮林芝外，也要求西藏部隊全面加強練軍備戰工作。

而後印度《商業標準報》23日引述消息人士的話報導稱，印中將很快舉行第12輪軍長級會談，地點在楚舒勒，以敲定下一階段在「拉達克」東部脫離接觸的協議。對於相關報導，陸方尚未予以回應。

報導援引消息人士的話稱，中國已表示可以在7月26日舉行軍長級會談，但印度希望修改日期，因為印度軍隊忙於準備有關卡吉爾戰爭戰勝巴基斯坦軍隊21週年的慶祝工作。

消息人士告訴印度《鑄幣報》，印中下一輪軍事會談將於未來兩周舉行，雙方正在協商新日期。印度軍事代表將在此次會談中討論戈格拉-溫泉等地區的脫離接觸問題。

《今日印度》報導稱，印度外交部發言人巴奇表示，印外長蘇杰生在最近與中國外長的會談中就應「盡早」舉行下一輪軍長級會談達成一致。巴奇稱，期待雙方能在此次對話中討論所有剩餘問題，尋求雙方都能接受的解決方案。

印度亞洲通訊社23日聲稱，中國一直在加強實控線附近的軍事基礎設施。因此，印度改變了對中國的姿態，不像以前那樣重視防禦，而是更青睞反擊的軍事選項。印度已經重新部署了大約5萬名士兵，主要集中在與中國有爭議的邊境地區（藏南，印稱阿魯納洽爾邦）。