台中戮力推展各項運動，運動成績表現優異。（台中市政府提供）

因應新冠肺炎防疫期間，台中市政府特別錄製「前進東奧加油影片」。（台中市政府提供）

「台灣加油、台中加油！」世界最高運動殿堂奧運即將展開，台中市長盧秀燕代表市民為台中運動健兒加油打氣，力挺台灣運動英雄。因應新冠肺炎防疫期間特錄製「前進東奧加油影片」，為這次參賽的台中選手加油；期許選手「摘金奪冠、勇奪佳績」，號召市民朋友為優秀的運動選手集氣。

運動局長李昱叡指出，盧市長力挺運動，運動局也首度設立「加油專區」，匯集每位台中優秀好手的精彩表現與相關資訊，並為選手錄製加油影片，與市民分享每位台中健兒精彩的表現，邀請市民一起關注運動員出賽，為台中選手加油打氣。

李昱叡說，參加東奧的台中之光表現亮眼，跨欄王子陳傑是繼亞洲鐵人楊傳廣、飛躍羚羊紀政後，第三位3度進軍奧運的田徑選手。自由車馮俊凱曾創下全運會6連霸精彩紀錄，是台灣史上首位入選世界一級職業車隊的選手，是2020國際自由車環台賽亞洲藍衫得主。游泳王星皓在2019夏季世大運奪下我國史上首枚世大運游泳獎牌，在香港公開賽突破全國紀錄一舉超越奧運A標，首度進軍奧運殿堂。

李昱叡表示，台中推展運動不遺餘力，眾多重點培育選手如柔道男神楊勇緯、女將林真豪、舉重大力士謝昀庭以及台灣史上第一位參加輕艇項目的張筑涵等，均首度參加奧運，象徵台中運動人才培育的成果；台中不只與有榮焉，也會給予選手最大的支持，盼選手在國際場上超越自我。

此外，身障者運動最高殿堂帕拉林匹克運動會將在東京登場，台灣目前有10位選手出賽，其中3位就是台中子弟兵，包含出身柔道世家的李凱琳、曾榮獲2019桌球亞錦賽雙打冠軍的林姿妤以及6度叩關帕運健力選手林亞璇，選手們正積極備戰，期許為國爭光。