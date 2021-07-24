東京奧運跆拳道比賽今天登場，2018年為我國摘下53公斤級金牌的跆拳道女將蘇柏亞降重在奧運打49公斤級，首戰16強賽先盛後衰在第3局被地主女將山田美諭踢中頭部失3分，反以9比10飲恨落敗，只能寄望對手殺入金牌戰，才有機會進入敗部復活賽。但山田的8強對手是韓國的兩屆世錦賽金牌沈在英，蘇柏亞要翻生並不容易。

蘇柏亞首局開賽52秒以右腳側踢先馳得點，拿下兩分，首局以5比3領先，次局開賽7秒再次側踩得手，以7比3領先進入決勝局。落後的山田只好在第3局搶攻上段，於開局37秒掃到蘇柏亞頭部，追到只剩1分差，隨後兩人各拿兩分，蘇柏亞在終場前40秒再被對手旋踢踢中中段，反以1分之差落敗。

山田美諭曾經來台參加主席盃，由於過去和蘇柏亞不同量級，兩人過去不曾交手，外界多看好蘇柏亞能夠取勝，可惜事與願違。

中華代表團今天上午雖有划船黃義婷闖入決賽的好消息，但嚴格來說本屆首勝尚未開張，蘇柏亞與射箭混雙湯智鈞／林佳恩、射擊林穎欣原本都被寄予奪牌厚望，可惜上午均在首戰落敗。