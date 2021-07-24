總統蔡英文（左）、行政院長蘇貞昌（右）。（圖／本報系資料照）

台灣選手遠征東奧，卻全被塞進經濟艙，總統和行政院長都道歉。(圖／蘇貞昌臉書)

台灣選手前往東京奧運征戰，爆發選手搭經濟艙、官員搭商務艙爭議，蔡英文總統第一時間道歉滅火。民眾黨立委蔡壁如日前盤點，這次是蔡總統在3個月內第6次道歉的紀錄，並稱「道歉文看似誠意滿版，卻找不出半字真心」。民眾黨昨(23日)則批，「道歉如果有用的話，要執政黨幹什麼？」「政治人物知錯只是最基本的要求，還要能改」。

民眾黨貼文指出，蔡總統道歉的高峰期在5月，除了以黨主席身分為黨內染黑事件道歉外，513、517兩次無預警分區輪流限電引爆民怨，接連道歉稱「連我也很難接受」，5月中本土疫情爆發，總統神隱多日後，終於對染疫病故的國人感到不捨與歉意；近來東奧選手搭乘經濟艙，蔡總統又為沒有妥善安排而道歉，「但護主心切的綠營民代們群起為蔡總統卸責，彷彿當初霸氣宣示體育改革的不是蔡總統本人」。

民眾黨指出，「從候選人到總統，蔡英文最常掛在嘴邊的就是『改革』兩個字，但執政6年來，台鐵改革、能源改革、體育改革，蔡政府一事無成，才會淪落到國家元首頻頻道歉，卻不改文青式的語言，通篇只講『很遺憾會檢討』，卻提不出任何具體作為」。

因此民眾黨認為，政治人物「知錯」只是最基本的要求，還要「能改」，否則一面道歉，另一面再配合側翼粉專、假帳號來攻擊反對意見，這只是另外一種層面的傲慢，甚至是威權。