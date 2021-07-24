3級警戒將在27日降為2級，桃園市長鄭文燦24日主持防疫會議表示，中央已經公布指引，地方可以微調。他說，若各局處覺得還需要觀察，可以研議清楚再提出，如果這一輪還沒辦法開放，可採取階梯式鬆綁，再等一周也是個方案。

鄭文燦表示，中央已經公布防疫指引，不過地方政府仍可以微調比中央稍微加強一點。他說，如果各局處已經可以決定的，就發布防疫規範。如果還需要觀察的，也容許各單位，研議清楚場所規範後再提出沒有關係，不必急著今天定案。

他說，中央採取階梯式解封，如防疫規範發布到8月9日，這也代表8月9日後視疫情發展微調。地方也可以階梯式按照時間、不同行業場所，都可以彈性做法。鄭文燦表示，若要鬆綁，需要有防疫規範、確診應變計畫、稽查輔導等等。他以幼兒園為例，中央規定從業人員8成以上打完疫苗開園，相關規範如班級之間不跨班活動，遊戲場限制，以及有人確診，閉園14天、全員採檢等確診應變計畫，還要有幼兒園輔導稽核計畫。

「可以採取階梯式鬆綁。」鄭文燦表示，若這一輪還沒辦法開放，再等一周也是個方案，各局處不一定每一個部分都決議，如果未盡周到的，可以再等一周再決定，務必使防疫優先原則可以落實。

另外近日特殊交友圈染疫不斷擴大，鄭文燦也呼籲，若是這段時間有在交友軟體認識、接觸朋友，或是聽到與確診朋友接觸，要居家快篩，或到醫院採檢。