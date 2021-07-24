烟花暴雨狂炸 苗栗縣泰安鄉上午10點起停止上班上課 10:162021/07/24 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣泰安鄉24日上午10點起停止上班上課。圖為苗栗山區連日大雨，明德水庫蓄滿洩洪。（民眾提供／陳育賢苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因颱風為苗栗縣泰安鄉地區帶來大雨，泰安鄉公所為居民安全起見，24日上午宣布10點起停止上班上課。 花蓮新景點 新箭瑛大橋29日通車 颱風挾豪雨逼近！新竹縣尖石、五峰鄉晚起至明全天停班課 #苗栗縣 #泰安鄉 #颱風 #烟花 #停止上班上課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烟花進逼 竹縣尖石、五峰鄉停班停課 04:102021/07/23 社會新聞 烟花大雨來襲 桃園復興區即起停班課 15:542021/07/23 生活 台北山區一夜暴雨 北投土石崩落、路樹倒塌害停電 09:282021/07/24 生活 7／27～8／9 疫情警戒降至二級 04:102021/07/24 財經要聞 東奧》划船黃義婷複賽分組第2晉24強 已超越上屆成績 08:022021/07/24 體育 烟花發威！石門水庫睽違2年 24日上午10時起洩洪 09:032021/07/24 生活 政院宣布二級警戒部分縣市仍不開放內用 最新民調出爐 01:522021/07/24 政治 烟花雨襲12縣市 桃竹大豪雨！雙北6區發布淹水警戒 04:062021/07/24 生活 烟花颱風來襲 新北8衛生所1國小 24日上午暫停接種疫苗 15:252021/07/23 生活 烟花來襲！桃園復興鄉已撤離338住民 19:122021/07/23 生活 烟花颱風還未來 全台一度1.3萬戶停電 20:552021/07/23 財經 生活熱門新聞 高端EUA過關台灣人想打嗎？最新民調出爐這選項一面倒 - 生活 烟花滯留暴雨猛灌 翡翠水庫水量卻狂掉剩70％ 原因曝光 - 生活 烟花睡醒速度加快 氣象局預計11：30解除海警 - 生活 烟花雨襲12縣市 桃竹大豪雨！雙北6區發布淹水警戒 - 生活 烟花颱風螺旋雨彈炸台灣 專家：北部人別出門 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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