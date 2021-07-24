高市三民二分局鼎山派出所女警戴雅琪協助老翁就醫，家屬寄手卡稱讚「綁馬尾的漂亮女警」。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

綁著馬尾的女警戴雅琪，曾熱心幫助長者。（警方提供／石秀華高雄傳真）

高市1名7旬老翁因身體不適，女兒開車送醫途中，老翁卻突然喘不過氣，女兒情急下將車開往派出所求救，備勤警員戴雅琪緊急聯繫119後，先安撫2人情緒，所幸老翁順利送醫治療無大礙；老翁女兒事後寫手繪卡稱讚「綁馬尾的漂亮女警，給了家屬最大的力量和溫度」。

三民二分局鼎山派出所近日接到一封署名「小獅子」的民眾的手繪卡，指名給「長髮綁著馬尾的漂亮女警」，內文書寫6月15日凌晨零時30分許，女警部個疫情嚴峻，守在副駕駛座旁提供溫暖的協助，指女警當下的陪伴對於她和父親來說，是最大的力量與溫度。

鼎山所所長李瑞芳一查，原來當晚該名老翁在家中身體不適，老翁的女兒開車載他就醫途中，老翁突然呼吸急促，女兒見狀心急如焚，見前方就是鼎山所，於是將車直接開往派出所求救。

當時備勤警員戴雅琪隨即通報119協助，在等待救護車到來時，戴員出言安撫老翁和女兒的情緒，並觀察坐在副駕駛座上的老翁身體狀況，直到救護車抵達順利將老翁送醫治療，因此讓家屬感恩在心，寫手繪卡致謝。

人美心也美的女警戴雅琪，103年特考班畢業，從警至今近6年，對於家屬寫卡片感謝，戴雅琪謙虛地表示，能協助遭逢困境的民眾，傳遞暖警形象是從警最快樂的事。