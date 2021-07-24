海運進入旺季，全球最大航商馬士基指出，歐美出現報復性消費，零售商補庫存需求將持續至今年年底，亞洲出口動能強勁。由於海運市場依舊供需失衡，目前仍難預估缺櫃、艙位吃緊何時得以緩解。

馬士基發布最新展望報告，後疫情時代，全球消費力道反彈，帶動全球物流需求強勁。不過，全球COVlD-19疫情反覆，導致航運供應吃緊；加上全球缺櫃問題難解、靠港時間延長及拖車倉儲配送運力不足，全球貿易供需不平衡，今年下半年市場仍然充斥不確定性。

在歐洲市場部分，馬士基指出，由於歐洲消費需求大增，亞洲出口到歐洲貨櫃數量同步成長。受到防疫政策影響，歐洲主要港口陷入壅塞，造成多條亞歐航線船期延誤，貨櫃預計離港日與實際離港日相差7天以上，加上內陸運輸不順，都影響亞洲貨物出口及空箱回流亞洲速度，預計情況將持續惡化。

北美市場部分，隨著旺季到來，北美港口持續壅塞，除了拖車利用率不佳，不利於北美出口商，也造成了船舶壓港，亞洲缺箱情況難解。

馬士基指出，貨櫃短缺仍是亞洲地區面臨的挑戰，亞太地區20呎（TEU）貨櫃供應還算充足，不過40呎（FEU）貨櫃相當吃緊；馬士基已經部署多條加班船，重新調整航運網絡，並將積壓在北美的空箱盡快調運回亞洲。

台股的超級航運週於本週落幕，貨櫃三雄對後市發表展望，長榮（2603）認為今年底前都是正向表現，雖得密切關注疫情、防疫政策，不過看好運價有望維持高檔，明年市況仍待觀察。

萬海（2615）對下半年表現審慎樂觀，旺季塞港、缺櫃問題難解，船班週轉率降低，又逢全球缺船問題嚴重，全世界閒置運力小於0.7%，處在歷史超低水位，在客戶需求強勁下，第3季表現有撐。

陽明（2609）也看好下半年營運樂觀可期，市場供需失衡景況未改，塞港問題嚴峻，西歐又遇嚴重洪災，內陸運輸受到影響，歐洲港口更加混亂，缺櫃問題雪上加霜，認為貨櫃、船期回歸常態仍需一段時間。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）24日來到4100點，較上週上漲45.58點。觀察本週運價，隨著旺季報到，運價持續飆高，遠東至歐洲、地中海、美西及美東都創高。（編輯：張良知）1100724