衛福部食藥署日前宣布國產疫苗通過EUA，最快8月就可開打，但審查過程引發爭議，衍生不少質疑聲浪。對此，國民黨昨(23)日晚間一口氣貼出國產疫苗的4大爭議，網友們看完全怒了，怒轟民進黨政府簡直是無法無天，拒絕施打有問題的疫苗！

國民黨昨晚在臉書中指出，衛福部如今強勢通過國產疫苗，就是抓全民當白老鼠，要如何說服人民接種？要如何說明整件事情不是在圖利廠商？

國民黨歸納出國產疫苗的重大爭議，EUA審查黑箱、衛福部突襲撤換EUA審查委員逾半、審查標準是全球最低的「放水標準」等都是相當引人質疑的問題；並表示這整件事情充滿謎團，陳時中部長都親口承認「高端疫苗沒有進行大規模人體試驗，難證明確效。」那麼又要如何讓民眾可以安心施打呢？

該貼文引發網友的討論，紛紛在臉書底下回應表示「無法無天的執政黨」、「黨要誰過就會過啊，跟學位一樣我說有就有」、「枉顧人命的政府」、「拒絕施打有問題的疫苗」、「執政無能只會甩鍋，不負責就下台」、「EUA那有自己審核通過的，起碼也要給第三方國家認證吧，這樣誰敢打？」