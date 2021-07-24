無黨籍立委高金素梅23日表示，去年3月起她開始推動「原住民族學生體育人才資料庫」及「完備四級銜接政策」，而今年東京奧運原住民選手就佔了20%左右，開幕當日教育部體育署也剛好向她報告相關進度，並允諾年底前一定會建置好並完成相關法規修訂與各地方上線，她也特別強調：「我會繼續堅持追蹤下去！」

高金素梅在臉書發文表示，23日是東京奧運開幕的日子，代表中華台北參加奧運盛會的原住民選手就佔了20%左右，當天體育署也向她報告「原住民族學生體育人才資料庫」建置進度。因為自去年3月，她開始推動「原住民族學生體育人才資料庫」及「完備四級銜接政策」，也獲得教育部的全力支持及推動辦理。

高金素梅指出，有了人才資料庫以及四級銜接政策，不僅能使中央與地方的體育政策完成整合，未來我們的孩子將會有完備的訓練，與完善的照護醫療，以及完整的生涯發展規劃，各位族人家長們就可以放心讓孩子踏上體育之路，培育更多體育人才。

對此，高金素梅強調，體育署允諾她年底以前一定會建置完成，並完成相關法規的修訂與各地方完成上線。她相信明年將會是全新的里程碑，而她也一定會繼續堅持追蹤下去。