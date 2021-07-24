台灣輕艇選手、家住台中太平的張筑涵，即將在周日參加「輕艇激流女子K艇」競賽，這也是輕艇運動在台灣推動30年來，首度可以參加奧運。（何欣純提供／馮惠宜台中傳真）

立委何欣純21日特別到台灣輕艇選手張筑涵家中拜訪張爸爸，感謝張筑涵利用運動的機會，讓世界看到台灣，更期盼奧運比賽時，能為台灣奪牌。（何欣純提供／馮惠宜台中傳真）

2021東京奧運23日開幕，台灣輕艇選手、家住台中太平的張筑涵，即將在周日參加「輕艇激流女子K艇」競賽，這也是輕艇運動在台灣推動30年來，首度可以參加奧運。昔日在大里康橋輕艇訓練基地集訓的她也在近日錄下影片，感謝各界在大里整治出康橋水域，讓有志投入這項運動的朋友，能有活動的地方，也希望大家為所有奧運國手加油。

這段影片透過家人傳送給立委何欣純服務處，獲悉太平子弟成為台灣第一位奧運輕艇國手，何欣純21日特別到張家祝賀，開心表示大里康橋整治有成，更成為輕艇訓練基地，並表示從台中前市長林佳龍時代，她就幫努力爭取完善的訓練基地，並向教育部體育署爭取補助，希望在這裡興建訓練中心。

何欣純表示，張筑涵經過長年的苦練，2014年仁川亞運摘4銀、2018年雅加達亞運摘1銀1銅，「 今年5月間知道她(張筑涵)拿到奧運門票，真是開心到流淚，現在張筑涵也已到東京奧運準備參賽，實在很了不起！」何欣純21日特別到張家拜訪及道賀，感謝筑涵利用運動的機會，讓世界看到台灣，更期盼奧運比賽時，能為台灣奪牌。

張筑涵經紀人說，28歲的張筑涵國小時開始接觸輕艇活動，早年一度在激流項目中，出現心理障礙，直到遇到法國籍教練羅根（Josépha Longa），才突破心魔，划出一片天。

張筑涵是家中的獨生女，張爸爸爆料說，十多年前女兒回家表明要「划輕艇」，他還一頭霧水說「划輕艇(蜻蜓)？我還划蜜蜂呢！」後來家人很支持筑涵，而長年的練習讓筑涵的手長了厚厚的繭，也曾讓阿嬤很不捨掉眼淚。

張爸爸並說，國中時筑涵一度力不從心，專注度不夠，一次晚上偶然經過三民路補習街，很多家長接小孩回家，他對女兒說「放棄輕艇，我們也可以像這樣從新開始(念書及補習)」，後來筑涵還是專注輕艇，也闖出一片天，張父強調，「尊重及支持孩子的抉擇，是全家最重要的信念！」