女星巴鈺生了！她今天（24日）產下2733克的女嬰，她開心表示「慢火烘烤10個月，客製化的生日蛋糕，今天終於出爐囉！」加上母女同天生日，想必是巴鈺38歲最好的生日禮物。

巴鈺稍早在臉書上傳與剛出生的女兒以及老公的合照，照片中的她，看起來氣色很好，小女兒也看起來相當可愛，由於今天也是她的生日，將女兒形容成「生日蛋糕」，寫下：「熱騰騰軟綿綿，還有嫩嫩奶香味，歡迎妳來到我們的世界，用綻放的煙花迎接妳。」也透露將女兒取名為「林恩雨」。

巴鈺與剛出生的女兒以及老公的合照。（摘自巴鈺臉書）

她除了感謝接生的醫生外，還搞笑說：「活潑有朝氣的護理團隊在我胯下為我加油打氣一直說我好棒我好會用力，弄得我心花怒放用力兩輪就順利生產了。」

巴鈺與「Tizzy Bac」鼓手林前源結婚7年，育有1子「恩典」，她上周臨盆前突然在臉書自曝去年的此時曾經流產，並發4篇標題「流產」的長文，令許多網友不捨，當時她靠著信仰及姊妹的陪伴走出陰霾，也鼓勵和她有過相同經歷的女性，總有一天能得見光明。