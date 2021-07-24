台東縣台9線地標「綠色隧道」因號誌桿改善施工作業，部分老樹遭斷枝，當地居民憂心過度修剪恐危害到茄苳老樹的生命。（蔡旻妤攝）

台東縣台9線重要地標「綠色隧道」因號誌桿改善施工作業，部分老樹遭斷枝，當地居民憂心正值夏季樹木生長期，過度修剪樹木恐危害到茄苳老樹的生命，公路總局台東工務段23日坦承為避免樹木影響視線而修剪過頭，並允諾日後會更謹慎。

立法委員劉櫂豪表示，卑南鄉賓朗村民眾陳情指出，跨越台東市與卑南鄉的綠色隧道的茄苳老樹遭斷肢，若不當修剪恐造成樹木衰弱或死亡，而綠色隧道是老一輩台東人的回憶，樹木亦為生態平衡及保育的重要一環，劉櫂豪因此前往，並立刻要求台東工務段停止修剪及將樹幹傷口處塗上藥劑，以避免細菌感染。

下賓朗社區發展協會建議，若要修樹應該等到9月時再修剪，工務單位修剪樹枝雖合法，但做法並不恰當，強行修剪並剪得光禿禿，會改變樹木的成長週期，而修剪過多亦可能造成樹木死亡。

從事園藝的社區發展協會人員表示，綠色隧道這些都是百年老樹了，而隧道連接南王和賓朗兩部落，老樹對部落意義深遠，有無法割捨的情感，當地日前106歲過世的部落耆老，更經常提醒部落青年，綠色隧道是長輩們以前小時候放學後提水灌溉種活的，要好好保護。

台東工務段長李秉仁表示，因鄰近居民陳情分隔島影響出入，為了縮減分隔島，就必須移動號誌燈，在進行交通號誌設置施工作業時，為避免受到路旁的樹木遮蔽影響用路人交通視線安全，便對部分枝幹進行修剪，未料修剪過頭，將著手進行養護作業，承諾未來辦理相關工程會更加謹慎，盡量避免傷害路樹。