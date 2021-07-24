烟花颱風帶來驚人的雨勢，一名居住在台北木柵地區的網友發文分享，萬壽橋下的水滿了，景美溪淹到綠色草皮上，讓不少人看了驚呼好可怕，還好烟花最後沒有進來台灣，不過水多成這樣，籃球場和其他設施怎麼辦？
一名網友今在臉書社團《木柵社團》發文表示，萬壽橋水滿了！從原PO分享的照片中可見，烟花颱風帶來的雨勢驚人，讓萬壽橋下的景美溪暴漲，大量的溪水已經淹到一旁的綠色草地上面，甚至連人行道都快遭殃了。
驚人照片引起網友討論，「籃球場跟其他設施怎麼辦？」、「太可怕了」、「還有綠地可以淹，只是事後辛苦清潔隊了」、「還好烟花颱風沒有進台灣」、「河濱公園又要被摧毀一次了」、「謝謝哦，暫時別去運動」、「哇勒，淹上來了」。
一名剛搬去木柵的網友也擔憂地問「如果橋下水位滿，木柵市區會淹水嗎？」對此，久居當地的居民表示，不會啦！2001年納莉颱風的時候，河濱公園直接淹掉，溪水幾乎與橋面平行，當時唯一還可以看到的大概是籃球架頂上的籃框。
文章來源：木柵社團
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