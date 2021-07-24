28歲女星夏宇禾2012年演出《風水世家》鍾家芬出道，4年前因演出《實習醫師鬥格》獲封最美女醫師，一張精緻臉蛋與D級上圍的火辣身材，為她吸引一票粉絲。最近她發文透露收到接種疫苗通知，問了醫師後，才驚訝知道可能是因為她有先天性氣喘，近幾年常進醫院有就診紀錄，才會被安排打疫苗。

夏宇禾除了《風水世家》外，也曾演出《星座愛情牡羊女》、《大時代》等，去年更在《多情城市》首度飾演反派張雨宣（Carol）翻紅。她在《實習醫師鬥格》中演出醫師，過去受訪卻透露小時候身體差，曾被醫生斷言「活不過5歲」，幸好後來調養身體得宜，才平安長大。

夏宇禾問醫師才知道可能因為先天氣喘，才讓她收到疫苗預約通知。（圖／中時資料照片）

夏宇禾當時說，因自己從小就有氣喘病，需要常進醫院治療打針，往往一次就診就得打個3針，讓她長大後見了針頭不害怕，拍打針戲自然也如此。她更曾透露為了上鏡，曾在拍戲前不當服用減肥藥，未料導致皮膚嚴重過敏紅腫，自此不敢再亂試旁門左道，為了維持最佳狀態，她選擇運動、多吃蔬果，才成功讓她在鏡頭前水噹噹。

昨(23日)夏宇禾發文說，20日就收到簡訊通知預約打疫苗，昨順利接種，「為什麼我能先打今天問了醫師才知道，應該是因為我有先天性氣喘，近兩年來發病和就診次數也多」，最後她接種到AZ疫苗，希望隔天副作用不會太嚴重，22日剛過生日的她最後不忘說：「謝謝政府的生日禮物」、「體弱多病是我」。

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