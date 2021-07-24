新浪新聞24日報導，7月23日下午6點，京廣北路隧道南口的積水已經抽出，露出了隧道入口。隧道北口，抽水機仍不斷抽水，積水被排到隧道上方的主幹道，再引入路邊下水道中。京廣南路隧道內部還有積水，抽水工作仍在繼續，需等水全部抽完才能清理隧道內淤泥。
被困車輛也不斷被拖出隧道，暫時停放在路邊。警察、消防隊員在現場持續搜救。同時，環衛車輛陸續進入隧道，處理污水和隧道內淤泥。
現場排水救援工作人員介紹，隧道內積水最深時達到13公尺左右。從7月21日下午開始，抽水機按照每小時3000立方公尺的流量，一直不停抽水。
鄭州市城管局黨委副書記李平23日上午在現場介紹，京廣隧道配備專業的排水設備，但由於大量淤泥堵塞排水管道，導致隧道排水不暢。隧道底部淤泥沉積，加上涉水車輛堆疊，增加了救援難度。
李平稱，經過3天的抽水搜救，已經拖出兩百多輛涉水車，「不到三百輛」。隧道內水面下降到1.2至1.5公尺時，目測隧道內已沒有其他車輛被困。但隧道內是否還有被困人員，李平表示還無法確定，「現在還不敢說一定沒有」。
據新華社報導，已確認有人員遇難，具體人數還在確認中。預計24小時內隧道全部清理完畢。
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