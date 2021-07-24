東京奧運射箭混雙台灣好手湯智鈞、林佳恩搭檔，首戰以3比5不敵印度隊止步；湯智鈞首闖奧運表示興奮期待多過緊張，有過奧運經驗的林佳恩則安定軍心，盼能更勇敢、更享受比賽。

2020東京奧運此次首度增加射箭混雙項目，中華隊派出昨天男女個人排名賽成績最好的湯智鈞、林佳恩搭檔，首戰碰上印度隊以3比5吞敗、無緣8強。

湯智鈞表示，今天第一支箭時蠻緊張的，沒有在這麼重大的比賽上面射過，「學姊（林佳恩）一直鼓勵我，讓我更安心的表現」。

林佳恩是2012年倫敦奧運中華射箭隊班底，再度踏上奧運舞台，她表示，比賽前半段不錯，後面感覺身體力量沒有這麼強，沒有這麼勇敢的走、節奏拖比較久。

林佳恩身為學姊不斷地鼓勵身旁的學弟湯智鈞，「我覺得他很棒，雖然第一支箭很緊張，但後面都表現的很好，我要向他學習，能夠盡快調整、是我的功課」。

首度踏上奧運舞台，湯智鈞昨天個人排名賽出賽、今天再比混雙，接下來還有男子團體與個人賽，他表示，有點久沒有國際比賽，忘了比賽的張力感，面對這麼重大賽事、一開始蠻緊張的，但更多的是興奮和期待。

林佳恩則說心情很好，很感謝還可以站在這個地方，「感謝之餘要更勇敢、更享受」，今天也當作把握機會熟悉比賽感覺和場地，將感覺帶到接下來的比賽。（編輯：張芷瑄）1100724