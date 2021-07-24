受到颱風外圍環流影響，苗栗縣山區連日降下大雨，不時就傳有土石滑落、樹木倒塌，影響道路安全的零星事件發生。其中，西湖鄉苗119縣道，23日下午更發生1根長約1公尺多、直徑近20餘公分的斷木砸中自小客前擋玻璃的意外，所幸車內的孕婦駕駛僅受驚嚇。

一米長樹幹刺入駕駛座，苗栗孕婦遇崩塌嚇呆。(民眾提供)

一米長樹幹刺入駕駛座，苗栗孕婦遇崩塌嚇呆。(民眾提供)

一米長樹幹刺入駕駛座，苗栗孕婦遇崩塌嚇呆。(民眾提供)

據調查，這名44歲、懷孕7周的宋姓孕婦昨天下午獨自駕車外出，行經苗1193縣道、西湖鄉五湖村1鄰附近路段，突然遭邊坡上飛落的1根斷樹砸中前擋風玻璃，直徑20餘公分的斷木直接貫穿玻璃，差點砸中孕婦駕駛，幸好其僅受驚嚇、輕微擦傷。